Правительство Армении своей захватнической политикой завело страну в тупик - азербайджанский депутат

19 апреля 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нынешняя власть Армении является политической силой, которая поддерживает террор и которая пришла к власти, используя террор.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

Алиев сказал, что сегодня это правительство своей захватнической политикой завело Армению в тупик.

«Армянский народ и весь мир устали от этой политики, и поэтому сегодня этот фашистский режим не может контролировать ситуацию. Наконец народ поднялся. Возможно, в ближайшее время эта поддерживающая террор сила в Армении потеряет политическую власть, в противном же случае у Армении нет будущего. Армения не сможет присоединиться к важным крупным проектам, и при таком ходе событий экономика страны придет в полный упадок», - отметил депутат.

По его словам, сегодня экономика Армении находится в плачевном состоянии, люди живут бедно, народ находится в полном отчаянии.

«Согласно статистике, обнародованной самой Арменией, каждый год 240-250 тысяч человек покидают страну и получают убежище за рубежом, потому что у них нет другого выхода. А оставшиеся в стране люди предпринимают попытки избавиться от этого режима», - сказал Алиев.

Отметим, что с 13 апреля в Ереване во главе с депутатом-оппозиционером Николом Пашиняном проходит акция протеста против избрания Саргсяна премьер-министром. В ходе акции произошли столкновения между полицией и участниками, есть задержанные.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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