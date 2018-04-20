В МГУ состоялся круглый стол "Русская революция и история Азербайджанской Демократической Республики: взгляд через столетие" (ВЕРСИЯ 2)

БАКУ /Trend/ - На историческом факультете МГУ имени Ломоносова состоялся научно-практический круглый стол "Русская революция и история Азербайджанской Демократической Республики: взгляд через столетие".

Как передает "Вестник Кавказа", в рамках круглого стола обсуждались такие вопросы, как исторические судьбы Азербайджана и России в XIX-XXI веках, вклад лидеров Азербайджанской Демократической Республики в формирование азербайджанской государственности, русская революция и вопросы национального самоопределения и образования АДР, Закавказье в условиях гражданской войны в 1917- 1918 годы, значение российского образования в формировании светской интеллигенции Азербайджана.

“Рождение первой на Ближнем Востоке демократической республики это большое явление. В конце XIX века и начале XX века в Баку наблюдался нефтяной бум, в Азербайджан прибыло большое количество инженеров не только из России, но и со всего мира, что стало прочным фундаментом слияния передового мышления и опыта России и Европы, внесших свой вклад в образование Азербайджанской Демократической Республики”, - сказал, выступая на мероприятии посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглу.

Посол также упомянул, что представители Азербайджана были избраны в первую государственную думу Российской Федерации, что говорит о высоком уровне двусторонних отношений на протяжении многих лет.

“Нынешний Азербайджан является моральным, юридическим и историческим правопреемником АДР, так как основатели АДР столкнулись с такими же тяжелыми условиями, с которыми Азербайджан столкнулся в начале девяностых годов XX века, включая внешнюю агрессию и территориальные претензии”, - сказал Полад Бюльбюль-оглу.

Организаторами круглого стола выступили кафедра истории стран ближнего зарубежья и лаборатория истории диаспор исторического факультета МГУ имени Ломоносова, посольство Азербайджана в РФ, представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ, Институт истории Национальной академии наук Азербайджана и федеральное информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа".

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