В отношении бывшего азербайджанского депутата Гусейна Абдуллаева возбуждено уголовное дело (версия 2)

26 апреля 2018 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате налоговой проверки, проведенной министерством по налогам Азербайджана по факту невыплаты ЗАО Araz İNC средств в госбюджет в размере 1,463 миллиона манатов, возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса, говорится в четверг в совместном сообщении минналогов, МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

Во время следствия руководивший обществом Гусейн Аббас оглу Абдуллаев был привлечен в качестве обвиняемого лица по указанной статье Уголовного кодекса. Но он скрылся от следствия за пределами территории Азербайджана, и на основании решения суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста и он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Вследствие наличия обоснованных подозрений в уклонении Абдуллаева от уплаты налогов в госбюджет на сумму 1,810 миллиона манатов и получении доходов в размере 996 тысяч манатов путем осуществления строительно-монтажных работ без получения специального разрешения (лицензии), 3 октября 2016 года было вынесено решение предъявить ему обвинения по статьям 192.2.2 (незаконное предпринимательство) и 213.2.2 Уголовного кодекса.

Обвиняемый Гусейн Абдуллаев был задержан на территории Турции и 22 апреля 2018 года был передан правоохранительным органам Азербайджана.

Кроме этого, на основе обращений отдельных граждан, поступивших в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, 14 февраля 2018 года было возбуждено уголовное дело, и Абдуллаев был объявлен подозреваемым в мошенничестве путем предоставления ложной информации другим предпринимателям о затрате дохода в размере 1,374 миллиона манатов на оплату коммунальных услуг и другие выплаты, в результате чего он присвоил дивиденды в размере 13 373 маната и нанес финансовый ущерб потерпевшим.

Также вследствие наличия обоснованных подозрений в том, что Абдуллаев во время телефонного разговора использовал нецензурные выражения в адрес председателя общественного объединения "Помощь в реабилитации детей-аутистов" Эльнура Мамедова и его семьи, а также требовал выплатить шесть тысяч манатов и угрожал их "уничтожить" в случае невыполнения его требований, Абдуллаеву были предъявлены обвинения по статьям 178.2.1 (мошенничество) и 178.2.2, 178.2.4, 182.2.1 (требование путем угрозы), 182.2.2 и 182.2.4.

В настоящее время следственно-оперативной группой, созданной в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел, продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

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Azernews Newspaper
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