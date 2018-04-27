«Отчет» ПАСЕ - это очередной этап политики двойных стандартов в отношении Азербайджана - депутат

27 апреля 2018 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ясно, что «отчет» Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о коррупции, в котором упоминается Азербайджан, предвзят и составлен по заказу.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

Депутат отметил, что ПАСЕ для Азербайджана уже не является абсолютно объективной структурой.

«Если бы ПАСЕ была структурой, занимающей объективную позицию, то ее отчетам можно было доверять. Армения оккупировала азербайджанские территории, в стране более одного миллиона беженце и вынужденных переселенцев, и если бы ПАСЕ была объективной, то выразила бы конкретное отношение по этому вопросу. И Совет Европы, и ПАСЕ всегда относились к Азербайджану с позиции двойных стандартов и не поддерживали Азербайджан», - сказал Рзаев.

По его словам, ПАСЕ не отреагировала жестко на явную фальсификацию результатов выборов в Армении, на акции протеста, противостояние, незаконные аресты.

«Почему у ПАСЕ нет объективной позиции по этим вопросам? А когда дело касается Азербайджана, то выступает с измышлениями, утверждает, что якобы в Азербайджане нарушаются права человека. Во-первых, участие в выборах – это воля народа, право сделать свой выбор. Азербайджанский народ видит, ценит ситуацию, сложившуюся в стране за 15 лет, и проголосовал за своего лидера. Народ выбрал своего Президента. Деятельность Президента Ильхама Алиева приветствуется не только в Азербайджане, но и на международной арене. В первую очередь глава государства обеспечил стабильность в стране, создал демократические условия. Президент Азербайджана хочет решить нагорно-карабахский конфликт мирным путем. Во-вторых, наглядно видны развитие и растущий авторитет Азербайджана на международной арене за последние 15 лет», - сказал Рзаев.

Депутат подчеркнул, что в Азербайджане к ответственности привлекается и журналист, и депутат, и чиновник, нарушивший закон.

«Закон одинаков для всех. Не изучив ситуации в Азербайджане, ПАСЕ, используя данные сил, недолюбливающих Азербайджан, создает негативное мнение о стране. Это новая провокация ПАСЕ, которой она хочет оказать давление на Азербайджан», - сказал депутат.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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