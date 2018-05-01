В Азербайджане при оценке инвалидности будут устранены волокита и искусственные препятствия - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при оценке инвалидности будут устранены волокита и искусственные препятствия.

Об этом во вторник на первом заседании рабочей группы по оценке инвалидности с участием представителей соответствующей рабочей группы минздрава Азербайджана сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в министерстве создается рабочая группа для устранения случаев, которые вызывают недовольство граждан. Это будет достигнуто посредством усовершенствования процессов оценки инвалидности, а также расширения возможностей соответствующей электронной системы. Деятельность рабочей группы также направлена на реабилитацию лиц, имеющих инвалидность, и проведение необходимых работ по их интеграции в общество.

Министр сказал, что будет усовершенствована система оценки инвалидности для того, чтобы сформировать полностью прозрачную среду в определении группы инвалидности, устранить случаи, вызывающие недовольство граждан.

Бабаев отметил, что перед новой рабочей группой стоит ряд задач.

«Рабочая группа будет проводить работу по мониторингу совместно с рабочей группой министерства здравоохранения. Рабочая группа должна подготовить предложения по внесению изменений в "Положение о медико-социальных экспертных комиссиях" и "Положение о критериях определения ограничений возможностей инвалидов и здоровья", - добавил министр.

По словам Бабаева, все указанные предложения должны быть подготовлены и представлены в течение одного месяца, все сотрудники центров восстановления должны быть обучены правилами пользования подсистемой по медико-социальной экспертизе и реабилитации в централизованной информационной системе министерства.

"С этой целью рабочая группа должна обеспечить проведение подсистемой 14-18 мая этого года тренингов для сотрудников этих центров, а также принятие с 1 июля этого года лиц, имеющих инвалидность, в центры восстановления и их реабилитацию, учет всех остальных услуг, предоставляемых лицам, имеющих инвалидность", - сказал министр.

Бабаев добавил, что одной из задач рабочей группы также является представление проекта "Порядок разработки, утверждения и реализации индивидуальной программы реабилитации".

Бабаев подчеркнул, что совместная работа с министерством здравоохранения будет играть важную роль в создании более совершенной системы оценки инвалидности.

На заседании обсуждалась предстоящая работа рабочей группы по соответствующим направлениям, были даны необходимые поручения.

Отметим, что в рабочую группу во главе с замминистра Натигом Мамедовым входят сотрудники соответствующих отделов и Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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