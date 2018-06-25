В парламент Турции избран азербайджанец

25 июня 2018 20:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На внеочередных парламентских выборах, проведенных 24 июня в Турции, победу одержал азербайджанец по происхождению Шамиль Айрым, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, распространенном в понедельник.

Шамиль Айрым будет представлять в парламенте Стамбул.

Глава комитета Фуад Мурадов поздравил Шамиля Айрыма и обсудил с ним возможности сотрудничества.

Турецкий депутат отметил, что в его стране всегда хотят видеть сильными Азербайджан и Турцию.

«В своей дальнейшей деятельности я буду поддерживать развитие связей между нашими странами, мы продолжим сотрудничать с Госкомитетом по работе с диаспорой, уделять внимание проблемам азербайджанцев в Турции. Безусловно, нашей самой большой мечтой и целью является освобождение Карабаха, и я готов приложить все усилия в этом направлении», - сказал Айрым.

Шамиль Айрым добавил, что во время своего первого визита в Азербайджан в качестве депутата встретится с Фуадом Мурадовым.

Отметим, что на парламентских выборах, которые прошли 24 июня 2018 года, блок «Народное единство» набрал 53,65 процента голосов избирателей, блок «MİLLET İTTİFAKI» с участием CHP, SP и «İyi Parti» 33,96 процента, а HDP - 11,69 процента.

Остальные партии набрали 0,07 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 48, CHP-147, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

Партия SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Штайнмайер поздравил Эрдогана с победой на выборах
Европа 25 июня 20:55
Переизбрание Эрдогана президентом еще больше укрепит стратегические отношения между Азербайджаном и Турцией - Вугар Рагимзаде
Политика 25 июня 20:38
В Евросоюзе выразили готовность работать с руководством Турции
Европа 25 июня 20:18
В Турции начался период более уверенного движения правящей партии к своим политическим целям - эксперт
Политика 25 июня 17:58
Путин и Эрдоган договорились о взаимодействии по урегулированию в Сирии
Россия 25 июня 17:47
Путин и Эрдоган обсудили совместные проекты в энергетике
Россия 25 июня 17:25
Турция еще больше укрепит отношения с Азербайджаном - администрация президента
Турция 25 июня 15:36
Узбекистан сократил экспорт абрикосов более чем вдвое
Бизнес 25 июня 15:16
В Турции увеличилось число зарегистрированных азербайджанских компаний
Бизнес 25 июня 13:41
По БТК доставили первые грузовые вагоны (ФОТО)
Бизнес 25 июня 11:38
Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах
Россия 25 июня 11:32
Лукашенко поздравил Эрдогана с переизбранием на пост Президента Турции
Другие страны 25 июня 01:37
У самолета, летевшего из России в Турцию, отказал двигатель
В мире 24 июня 10:18
В Ливии освободили трех турецких граждан, похищенных в ноябре 2017 года
Турция 24 июня 09:36
В Анкаре задержали 11 членов РПК, готовивших провокации на выборах
Турция 24 июня 03:39
В Анкаре в день выборов усилят меры безопасности
Турция 24 июня 01:16
ВВС Турции ликвидировали семь боевиков РПК
Турция 24 июня 00:37
Турецкие самолеты F-16 прибыли в Азербайджан для участия в праздничных мероприятиях (ФОТО)
Общество 23 июня 18:14