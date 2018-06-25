В парламент Турции избран азербайджанец

БАКУ /Trend/ - На внеочередных парламентских выборах, проведенных 24 июня в Турции, победу одержал азербайджанец по происхождению Шамиль Айрым, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана, распространенном в понедельник.

Шамиль Айрым будет представлять в парламенте Стамбул.

Глава комитета Фуад Мурадов поздравил Шамиля Айрыма и обсудил с ним возможности сотрудничества.

Турецкий депутат отметил, что в его стране всегда хотят видеть сильными Азербайджан и Турцию.

«В своей дальнейшей деятельности я буду поддерживать развитие связей между нашими странами, мы продолжим сотрудничать с Госкомитетом по работе с диаспорой, уделять внимание проблемам азербайджанцев в Турции. Безусловно, нашей самой большой мечтой и целью является освобождение Карабаха, и я готов приложить все усилия в этом направлении», - сказал Айрым.

Шамиль Айрым добавил, что во время своего первого визита в Азербайджан в качестве депутата встретится с Фуадом Мурадовым.

Отметим, что на парламентских выборах, которые прошли 24 июня 2018 года, блок «Народное единство» набрал 53,65 процента голосов избирателей, блок «MİLLET İTTİFAKI» с участием CHP, SP и «İyi Parti» 33,96 процента, а HDP - 11,69 процента.

Остальные партии набрали 0,07 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 48, CHP-147, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

Партия SP и Vatan Partisi не будут представлены в парламенте страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.