Необходимо вести активную работу по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева - вице-премьер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Необходимо вести активную работу по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Об этом во вторник в ходе подписания меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сказал вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

Меморандум подписали Али Ахмедов и генеральный секретарь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Эльхадж Ас Си. Цель подписания меморандума – создание благоприятных условий для расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Али Ахмедов сказал, что сотрудничество меду Азербайджаном и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца имеет глубокие корни.

Вице-премьер рассказал об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Было сказано, что в результате конфликта было оккупировано 20 процентов территории и более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Али Ахмедов отметил, что правительство высоко ценит оказанную Азербайджану активную поддержку со стороны этой структуры.

«Улучшение социально-экономического положения и жилищных условий вынужденных переселенцев является одной из приоритетных сфер страны в гуманитарной области», - сказал вице-премьер.

Ахмедов также сказал о том, что уже прошло четыре года с того момента, как азербайджанцы Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев 11 июля при посещении могил своих родственников на территории оккупированного Кельбаджарского района были взяты армянами в заложники. Али Ахмедов добавил, что Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца должна использовать свои возможности и авторитет в этом вопросе, и подчеркнул важность активной работы по освобождению этих невинных людей.

Эльхадж Ас Си выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и гостеприимностью. Гость выразил уверенность, что укрепление сотрудничества между представляемой им организацией и правительством Азербайджана создаст хорошие возможности. Генеральный секретарь добавил, что главной целью является оказание помощи людям не только в Азербайджане, но и нуждающимся людям во всем регионе путем изучения условий их жизни.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим интерес.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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