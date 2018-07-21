Бахруз Гасанов: Азербайджан предпринимает серьезные меры против провокаций в соцсетях

21 июля 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Принимаются серьезные меры против тех, кто публикует в социальных сетях статьи провокационного характера против Азербайджана.

Об этом сказал в субботу в своем выступлении на Бакинском медиафоруме сотрудник отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Бахруз Гасанов.

По словам Гасанова, интернет-медиа обновляются, упрощается обмен информацией, ведущие газеты мира действуют посредством соцсетей.

«Мы также используем социальные сети для пропаганды Азербайджана, доведения реалий до мировой общественности. Однако есть страницы, которые публикуют материалы провокационного характера против нашей страны. Мы принимаем серьезные меры против этого и усилили деятельность диаспоры. Освещение различных аспектов продолжающихся многие года процессов между Арменией и Азербайджаном, доведение реалий нагорно-карабахского конфликта также относятся к этой борьбе. Настоящая суть этих процессов находит отражение как в СМИ Турции, так и Азербайджана. Надеюсь, что отношения между двумя братскими странами будут также укрепляться посредством медиа. Об этом в своих выступлениях заявляют как Президент Азербайджана, как и Президент Турции», - сказал Гасанов.

Представитель Администрации Президента отметил, что турецкие СМИ не публиковали недостоверную информацию о событиях в Гяндже, а исследовали вопрос с различных аспектов, что является их поддержкой Азербайджана.

«Попытка государственного переворота в Турции 15 июля и гянджинские события в Азербайджане направлены против стабильности в стране, и поэтому в это сложное время особенно важна поддержка стран друг друга», - сказал Гасанов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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