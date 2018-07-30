В Баку состоялась встреча делегаций ВМС Азербайджана и Турции (ФОТО)

30 июля 2018 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в штабе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась встреча с делегацией Военно-морских сил Турции, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

В ходе встречи между исполняющим обязанности командующего ВМС Азербайджана капитаном первого ранга Зауром Гумматовым и заместителем командующего ВМС Турции по материально-техническому обеспечению (МТО) вице-адмиралом Фикретом Эсином обсуждались успешные результаты и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Отметив, что военные связи отвечают интересам двух стран, стороны подчеркнули важность дальнейшего продолжения усилий в этом направлении.

Вице-адмирал Эсин выразил удовлетворение участием в качестве гостя в международном конкурсе «Кубок моря-2018». Он пожелал азербайджанским военным морякам успехов в соревнованиях. Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Эсин отметил важность проведения подобных встреч и расширения взаимных связей в укреплении азербайджано-турецких отношений.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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