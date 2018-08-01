Факт того, что проект TAP стоит в повестке встреч мировых лидеров, - результат успешной политики Президента Ильхама Алиева - депутат

БАКУ /Trend/ - Поддержка президентом США Дональдом Трампом проекта TAP во время совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции показывает важность для всего мира проектов, реализуемых Азербайджаном.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что это также является показателем растущего авторитета Азербайджана в мире.

«Азербайджан уже стал надежным и стратегическим партнером в мире, страны мира оказывают поддержку реализуемым Азербайджаном крупным проектам, и число стран, желающих присоединиться к этим проектам, постепенно растет. Факт того, что проект ТАР стоит в повестке дня встреч мировых лидеров, есть результат успешной политики Президента Ильхама Алиева. Все это является результатом продуманной политики, дипломатических усилий, политической решимости, а также большой работы Президента Ильхама Алиева по интеграции азербайджанской экономики в мировую экономику», - сказал депутат.

По его словам, Азербайджан уже становится очень надежной страной в газоснабжении Европы.

«Это также означает для страны вложение в будущем крупных инвестиций. То есть в этом проекте будут участвовать многие страны, а также транснациональные компании. Уже становится реальностью то, что эти компании вкладывают крупные инвестиции не только в нефтегазовую отрасль, но и в другие отрасли страны», - добавил Гусейнов.

Депутат отметил, что этот проект обеспечит устойчивое развитие Азербайджана.

«Это также означает, что Азербайджан превращается в крупный центр силы в регионе, а также является логистическим и транспортным узлом», - сказал Гусейнов.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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