В Азербайджане изменение стоимости проезда в общественном транспорте продиктовано экономической необходимостью - депутат

БАКУ /Trend/ - Регулирование национальной экономики является одной из главных задач экономических институтов страны. Экономические отношения в глобализирующемся мире в той или иной форме взаимно интегрируются, при этом национальная экономика в большей или меньшей степени становится зависимой от глобальных экономических процессов. Это одна из главных особенностей нынешней системы международных экономических отношений.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что на нынешнем этапе развития азербайджанская экономика тесно контактирует с глобальной экономикой и управлять ею нужно гибко и эффективно.

«К примеру, экономическое регулирование каких-либо вопросов в транспортном секторе, грузо- или пассажироперевозках требует, чтобы учитывались и логистические расходы этого сектора. То есть, если сегодня мы хотим, чтобы метро продолжало работать как важное средство, или дальнейшего его развития, строительства новых линий, то из-за рубежа обязательно должны закупаться новое оборудование, новые технологии др., чтобы эта сфера развивалась. В этом случае экономические условия глобального рынка обязательно влияют и на национальный сектор. Поэтому появляется необходимость в регулировании цен. В данный момент мы столкнулись с такой ситуацией, и во избежание обострения проблемы возникла необходимость во вмешательстве, что и сделал Тарифный совет», - сказал Бабаоглу

По словам депутата, Азербайджанское государство всегда предоставляло льготы сектору пассажироперевозок.

«В результате даже после последнего повышения в стране тарифов на перевозки общественным транспортом они ниже, чем в других постсоветских республиках. В Восточной Европе и других странах эти цены тоже гораздо выше. Поэтому подобное регулирование надо воспринимать как экономическую необходимость. Ни в одной точке мира ничего уже не стоит столько, сколько стоило десять лет назад. Поэтому гибкое экономическое регулирование необходимо воспринимать как одно из необходимых условий глобальной экономической системы», - сказал Бабаоглу.

Отметим, что в Азербайджане с 1 августа вступили в силу новые тарифы на перевозки общественным транспортом.

Соответствующие изменения в ходе заседания утвердил Тарифный совет республики.

Согласно изменениям, стоимость одного проезда в метрополитене стала 0,3 маната, одного проезда регулярными внутригородскими автобусными маршрутами - 0,3 маната, одного проезда междугородними и междупоселковыми маршрутами, в зависимости от расстояния - от 0,3 до 0,9 маната, междугородними регулярными автобусными маршрутами - 2,4 гяпик за один километр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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