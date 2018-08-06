Среди погибших и пострадавших при землетрясении в Индонезии нет граждан Азербайджана

6 августа 2018 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана в понедельник выразил соболезнования народу Индонезии в связи с землетрясением на острове Ломбок.

Соболезнование опубликовано на официальной странице МИД в Twitter.

"Мы глубоко опечалены новостью о землетрясении на острове Ломбок. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему народу Индонезии и желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в соболезновании.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, согласно сообщению, полученному из посольства Азербайджана в Индонезии, среди погибших и пострадавших при землетрясении граждан Азербайджана нет.

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