Среди погибших и пострадавших при землетрясении в Индонезии нет граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана в понедельник выразил соболезнования народу Индонезии в связи с землетрясением на острове Ломбок.

Соболезнование опубликовано на официальной странице МИД в Twitter.

"Мы глубоко опечалены новостью о землетрясении на острове Ломбок. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему народу Индонезии и желаем скорейшего исцеления раненым", - говорится в соболезновании.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, согласно сообщению, полученному из посольства Азербайджана в Индонезии, среди погибших и пострадавших при землетрясении граждан Азербайджана нет.

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