Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

18 августа 2018 21:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Председателя Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции.

Переизбрание Вас Председателем партии, создателем которой Вы являетесь, - наглядное олицетворение бесконечной веры и доверия к Вам членов партии, высокая оценка Ваших заслуг во имя развития и благополучия Турции.

Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией сегодня всесторонне развиваются и вносят вклад в утверждение спокойствия и стабильности, развитие в регионе.

Взаимовыгодное сотрудничество, реализуемые нами совместно широкомасштабные проекты являются важными моментами, характеризующими наше стратегическое партнерство. Уверен, что нашими общими усилиями азербайджано-турецкое сотрудничество и братство и впредь будут укрепляться и развиваться.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому турецкому народу – постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Пакистана
Политика 22:19
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Политика 22:07
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Афганистана
Политика 17:30
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Лерикском районе
Политика 17:21
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Лянкяранском районе
Политика 17 августа 18:42
Президент Ильхам Алиев поздравил глав Индонезии и Габона
Политика 16 августа 18:53
Лента новостей
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Пакистана
Политика 22:19
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Политика 22:07
Завершился первый день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" (ФОТО)
Общество 21:42
Путин перед переговорами с Меркель отметил важность сохранения СВПД по Ирану
Ядерная программа 21:15
Обслуживающая мост в Генуе компания обязалась его восстановить
Европа 20:44
Награждены призеры первого дня международного турнира по художественной гимнастике «Gymbala» (ФОТО)
Общество 20:21
Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 43 человек
Европа 20:05
Путин вылетел в Германию на встречу с Меркель
Россия 19:13
Рада, что завоевала медали международного турнира "GymBala" – юная азербайджанская гимнастка
Общество 18:55