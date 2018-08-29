Президент Ильхам Алиев внес изменения в устав Фонда молодежи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в "Устав Фонда молодежи Азербайджана", утвержденного указом Президента Азербайджана от 7 марта 2018 года.

Согласно изменениям, Фонд молодежи Азербайджана будет участвовать в подготовке и реализации законодательных актов в области молодежной политики.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение двух месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом Президента; в течение трех месяцев при согласовании с Президентом Азербайджана определить порядок использования средств (в том числе из взимаемых тарифов), полученных от работ и услуг, осуществленных структурами, находящимися в подчинении, но не входящих в структуру государственных органов; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение трех месяцев проинформировать главу государства об исполнении.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

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