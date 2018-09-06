Азербайджан и Хорватия подписали совместные документы (ФОТО) (версия 2)

6 сентября 2018 14:40 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:12)

БАКУ /Trend/ - В четверг по завершении встречи в расширенном составе с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович состоялась церемония подписания азербайджано-хорватских документов.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр культуры Хорватии Нина Обулен-Коржинек подписали «Программу по культурному сотрудничеству между министерством культуры Азербайджанской Республики и министерством культуры Республики Хорватия на 2018-2020 годы».

Посол Азербайджана в Хорватии Фахреддин Гурбанов и государственный секретарь в министерстве сельского хозяйства Хорватии Мария Вучикович подписали «Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства Республики Хорватия».

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