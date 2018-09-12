Президент Ильхам Алиев: У азербайджанской стороны появилось такое убеждение, что Пашинян любыми средствами пытается нарушить переговорный процесс (версия 2)

12 сентября 2018 18:28 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

Отметив, что повестка дня вопросов, обсуждаемых в ходе визита Томаса Гремингера, будет широкой, глава государства сказал, что один из основных вопросов связан с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

С этой точки зрения Президент Ильхам Алиев отметил, что с первых дней деятельности нового премьер-министра Армении противоречивые заявления, с которыми он выступает в связи с урегулированием конфликта, вызывают по меньшей мере удивление. В частности, его тезис «Азербайджан должен вести переговоры с незаконной «Нагорно-Карабахской Республикой» неприемлем. Это показывает, что руководство Армении хочет нарушить переговоры. И такие заявления, как якобы оккупированные районы Азербайджана являются составной частью «Нагорно-Карабахской Республики», Азербайджан решительно опровергает, и Азербайджан призывает ОБСЕ реагировать на подобные опасные заявления. В целом у азербайджанской стороны появилось такое убеждение, что Пашинян любыми средствами пытается нарушить переговорный процесс. В таком случае вся ответственность за это ложится на армянскую сторону и лично на Пашиняна.

Президент Ильхам Алиев обратился в связи с тем, чтобы ОБСЕ не оставалась равнодушной к случаям массового нарушения прав человека в Армении под предлогом демократии, к указаниям премьер-министра Армении об аресте политических соперников, созданию в Армении нового режима диктатуры.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, демократического развития, транспорта, экономического сотрудничества.

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