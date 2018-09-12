Президент Ильхам Алиев принял председателя ПА НАТО (версия 2)

12 сентября 2018 18:58 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с председателем Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Отметив успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, глава государства подчеркнул значение проходившего в Баку заседания комитета экономики и безопасности Парламентской Ассамблеи НАТО с точки зрения расширения этого сотрудничества.

С удовлетворением вспомнив свой прошлогодний визит в штаб-квартиру НАТО, Президент Ильхам Алиев отметил, что на встречах, проведенных с генеральным секретарем НАТО, а также в Североатлантическом совете, были высказаны весьма положительные мнения о сотрудничестве Азербайджана и НАТО и роли страны в регионе. Отметив, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО осуществляется многие годы и охватывает различные сферы, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что участие страны в миссии «Решительная поддержка» и увеличение там числа азербайджанских военнослужащих высоко оценивается НАТО.

Глава государства выразил уверенность в том, что визит в Азербайджан делегации под руководством председателя Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли внесет вклад в развитие связей между Азербайджаном и НАТО, а также взаимодействия между Милли Меджлисом Азербайджана и Парламентской Ассамблеей НАТО.

Председатель Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли отметил, что удовлетворен встречей с Президентом Ильхамом Алиевым, и сказал, что они заинтересованы в проведении с Президентом Азербайджана обмена мнений о региональной безопасности и перспективах сотрудничества.

Паоло Алли также подчеркнул роль Милли Меджлиса Азербайджана и Парламентской Ассамблеи НАТО в развитии связей между Азербайджаном и НАТО.

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