Мировое сообщество может пожалеть, что вовремя не остановило Пашиняна - эксперт

БАКУ /Trend/ - Международные круги должны как предупреждение воспринимать обсуждение противоречивых заявлений Никола Пашиняна, которое провели Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, новое руководство Армении разрушило все надежды на то, что предпочтет конструктивное поведение в мирном процессе.

"Многие верили в то, что Пашинян, в отличие от своих предшественников, будет вести более конструктивную и ответственную политику по Нагорному Карабаху. Однако он выдвинул противоречивые условия, полностью подрывающие концепцию переговорного процесса, и даже открыто продемонстрировал продолжение захватнической политики, проводя военные учения, в ходе которых было условно объявлена война Азербайджану в то время, как генсек ОБСЕ находился с визитом в регионе. Армения все нагляднее показывает, что является реальным источником угрозы миру и безопасности в регионе. Нет никаких сомнений в том, что Пашинян играет в игры некоторых международных кругов, втягивающих регион в войну», - сказал Гулиев.

Главред газеты добавил, что настоящая суть политики, которую проводит сегодня премьер-министр Армении, – заменить переговорный процесс войной и переложить ответственность за начало бесконечной войны в регионе на Россию и Азербайджан.

«Теперь вся ответственность за то, чтобы Армения отказалась от политики войны в регионе, лежит на международных посредниках, в первую очередь на Минской группе ОБСЕ и ООН. Если не пресечь подстрекательство Пашиняна к войне, то мировое сообщество может пожалеть, что не сделало выводов из предупреждения Президента Азербайджана и не остановило Пашиняна. Упреждающий механизм прост – заставить руководство Армении отказаться от подрывающих переговоры условий и без всяких условий усадить за стол переговоров», - сказал эксперт.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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