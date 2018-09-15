В Азербайджане необходимо создать музей, носящий имя Нуру паши - депутат

БАКУ /Trend/ - Отношения Азербайджана и Турции настолько прочные, что не могут сравниваться ни с одними межгосударственными связями в мире.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афлатун Амашев.

По его словам, день 15 сентября 1918 года – дата самого большого испытания этой прочности в XX веке.

«Главное то, что 15 сентября тюркское братство вышло из испытаний с высоко поднятой головой. Освобождение Баку от армяно-дашнакской оккупации Кавказской исламской армией было крайне важным событием с политической точки зрения в утверждении Азербайджанской Демократической Республики, созданной 28 мая 1918 года», - сказал Амашев.

Депутат добавил, что в связи со 100-летием освобождения Баку Кавказской исламской армией в стране и в братской Турции проводятся большие мероприятия, выдвигаются новые инициативы.

«Все это очень важно с точки зрения донесения до будущих поколений этого события как славной страницы нашей общей истории», - сказал депутат.

Амашев напомнил, что когда Кавказская исламская армия под командованием Нуру паши вошла в Баку, он создал штаб в поселке Гобу Абшеронского района.

«Поэтому предлагаю создать здесь музей, который будет носить имя выдающегося полководца тюркского мира. Это будет дань уважения к его памяти и в то же время внесет важный вклад в сохранение истории», - сказал Амашев.

Отметим, что 15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

10 сентября 1918 года Нуру паша берет непосредственно на себя руководство по освобождению Баку.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства, и одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века.

Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается, и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством большой благодарности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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