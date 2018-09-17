Зампредседателя парламента Ирана посетит Азербайджан

17 сентября 2018 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель председателя парламента Ирана Масуд Пезешкиан прибудет в Азербайджан в понедельник, сообщили Trend в посольстве Исламской Республики.

Как отметили в посольстве, Пезешкиан 21 сентября примет участие в мероприятии, посвященном 100-летию Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Отметим, что в мероприятии будут участвовать парламентские делегации 150 стран. Для участия в мероприятии в Баку приедут, в том числе, председатели парламентов 14 стран, 13 стран будут представлены зампредами, а 11 - на уровне межпарламентских рабочих групп.

Милли Меджлис – орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджане, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы в ходе всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новак: ОПЕК+ может обсудить увеличение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки
Энергетика 17:19
В Азербайджане выросла добыча нефти
Энергетика 16:34
Пашинян использует своего сына в политических целях – азербайджанский депутат
Точка зрения 16:22
Трамп призвал обеспечить мирный характер иранской ядерной программы
США 16:11
Неизвестные совершили нападение на посольство Ирана в Греции
Политика 15:19
Иранские компании построят в Сирии заводы стройматериалов
Экономика 14:51
Лента новостей
Новак: ОПЕК+ может обсудить увеличение добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки
Энергетика 17:19
Новак заявил, что Россия готова взаимодействовать с США по объему нефтедобычи
Энергетика 17:17
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер на поставку арматуры
Тендеры 17:15
Более 100 человек погибли в результате наводнений в Нигерии
Другие страны 17:14
Глава минобороны Азербайджана находится в зоне военных учений (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 17:10
Президент Македонии рассказал о развитии отношений с США
Европа 17:09
Узбекистан, среди стран Центральной Азии, самое привлекательное направление для поиска работы у граждан Турции
Бизнес 17:06
Доллар и евро показали рекордный рост к национальной валюте Узбекистана
Бизнес 17:06
В Азербайджане необходимо развивать производство тары для хурмы - Ассоциация
Бизнес 16:55