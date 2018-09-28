В Вене состоялись мероприятие и демонстрация фильма, посвященные памяти видного писателя Мир Джалала Пашаева (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Центре азербайджанской культуры в Вене 28 сентября состоялись мероприятие и демонстрация фильма, посвященные памяти видного писателя, ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева, говорится в сообщении Молодежной организации "ADDIM", распространенном в пятницу.

Открывая мероприятие, директор Центра Лейла Гасымова рассказала о жизни и творчестве Мир Джалала Пашаева, сыгравшего незаменимую роль в развитии азербайджанской науки, литературы и образования в XX веке, отметила, что в этом году в связи со 110-летним юбилеем писателя в Азербайджане и за рубежом проводится цикл мероприятий.

Было отмечено также, что, занимая важное место в истории азербайджанской литературы и в литературной критике, Мир Джалал Пашаев полюбился читателям, прежде всего, своими повестями.

В повестях писателя отражены повседневная жизнь, нравственные ценности, социальные проблемы людей и общественные темы. Мир Джалал Пашаев прославился как писатель, мастерски умевший доносить до читателя, порой языком юмора, недостатки того периода, наблюдая их в обычной жизни, языком тонкого юмора описывая общественную критику. Именно поэтому его называют «большим мастером маленького рассказа».

Было подчеркнуто, что Центр азербайджанской культуры вновь обратился к творчеству писателя, с кончины которого исполняется 40 лет. Центр решил представить австрийской общественности художественный фильм "İki yad adam" («Два посторонних человека»), экранизированный по мотивам повести Мир Джалала Пашаева «Семья Кемтеровых». Поэтому творческий состав фильма – заслуженная артистка Гюльшад Бахшиева, автор и продюсер проекта Гусейн Джавадзаде, автор сценария Ниджат Дадашев, актер Риад Абдулов были приглашены в Вену.

Автор и продюсер проекта фильма, председатель Молодежной организации "ADDIM" Гусейн Джавадзаде отметил, что сегодня на творческую молодежь ложится ответственность рассказать широким массам о наследии великого писателя. Несмотря на то, что повесть «Семья Кемтеровых», находящаяся в основе фильма, была написана 60 лет назад, она и сегодня не теряет своей актуальности, и поэтому находит признание за пределами Азербайджана, удостоена наград на фестивалях. Впервые фильм был показан на кинофестивале "Grand Asian", проведенном в столице Китая Пекине в марте прошлого года, и победил в номинации «Лучший социальный фильм».

Делясь мыслями о фильме, заслуженная артистка Гюльшад Бахшиева отметила, что главная цель перекликающейся с современной жизнью повести и ее экранного воплощения - призывать людей жить высокими чувствами, ценить свою молодость и друг друга в быстротечной жизни, а не гнаться за славой и богатством.

Затем был представлен фильм "İki yad adam" («Два посторонних человека»), экранизированный по мотивам повести Мир Джалала Пашаева «Семья Кемтеровых» компанией "Caspian Media Group" по заказу Молодежной организации "ADDIM".

В главных ролях снялись заслуженная артистка Гюльшад Бахшиева, актеры Дуйгу Девели, Риад Абдулов, Фаиг Мирзоев, Фаргана Гулиева, Айсель Османлы, Вюсаля Мамедзаде и другие.

После презентации фильма, с большим интересом встреченного зрителями, члены творческой группы поделились своими мыслями о фильме, ответили на вопросы зрителей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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