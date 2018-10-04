Гражданин ОАЭ исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

4 октября 2018 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин ОАЭ Ибрагим Ахмед Мохаммад Абдалла обратился с письмом в МИД Азербайджана, попросив исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг.

В письме Ибрагим Ахмед Мохаммад Абдалла отметил, что в 2017 году посетил Нагорный Карабах и не был проинформирован о последствиях визита. Он подчеркнул, что этот визит никоим образом не означает неуважение к Азербайджану и азербайджанскому народу.

Ибрагим Ахмед Мохаммад Абдалла отметил, что уважает законы, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ, и принес извинения правительству и народу Азербайджана в связи с поездкой на оккупированные территории.

Выразив сожаление в связи с визитом, он подчеркнул, что визит на оккупированные Арменией азербайджанские территории никоим образом не служит целям поощрения незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

Он добавил, что в будущем воздержится от подобных поездок на оккупированные территории Азербайджана. В заключение он попросил дать ему разрешение приезжать в будущем в Азербайджан.

Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в "черный список" МИД Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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