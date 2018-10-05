Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум взаимопонимания между Азербайджаном и Хорватией в сфере сельского хозяйства

5 октября 2018 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума взаимопонимания о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Хорватии.

Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Хорватии был подписан в Загребе шестого сентября 2018 года.

После вступления в силу Меморандума взаимопонимания министерство сельского хозяйства Азербайджана должно обеспечить выполнение его положений.

МИД Азербайджана должен направить уведомление правительству Хорватии об осуществлении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума взаимопонимания.

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