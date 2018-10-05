Нагорно-карабахский вопрос будет поднят на осенней сессии ПАСЕ - Самед Сеидов

5 октября 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский вопрос будет поднят на осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом в пятницу сказал Trend руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии ПАСЕ и выразит свое отношение к обсуждаемым вопросам.

Глава делегации отметил, что в повестке дня нет вопроса, непосредственно касающегося Азербайджана.

"Несмотря на отсутствие на сессии вопроса, непосредственно связанного с Азербайджаном, мы всегда поднимаем вопрос нагорно-карабахского конфликта, вопрос беженцев и вынужденных переселенцев, так будет и на этот раз", - добавил Сеидов.

Напомним, что осенняя сессия ПАСЕ состоится 8-12 октября в Страсбурге.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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