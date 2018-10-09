Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял новоназначенного заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и США в различных сферах.

Глава государства поблагодарил за мысли и добрые слова об азербайджано-американских отношениях, выраженные Президентом США Дональдом Трампом в посланиях, направленных им в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики и официальным открытием "Южного газового коридора".

В ходе беседы было затронуто сотрудничество в области безопасности, высоко оценены вклад Азербайджана в миротворческие операции в Афганистане и поддержка, оказываемая им правительству Афганистана на двусторонней основе.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отмечено осуществление успешного сотрудничества в области энергетики, особо подчеркнута поддержка, оказываемая США проекту «Южный газовый коридор».

Во время беседы также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в ненефтяном секторе, в том числе в области торговли, информационных технологий, инвестирования, сельского хозяйства.

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