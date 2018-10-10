США высоко ценят вклад Азербайджана в обеспечение безопасности в Афганистане - Джордж Кент (версия 2)

10 октября 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - США высоко ценят вклад Азербайджана в обеспечение безопасности в Афганистане.

Об этом в среду на пресс-конференции в Баку сказал заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«Мы высоко оцениваем деятельность правительства Азербайджана в целях обеспечения и усиления безопасности в регионе», - сказал он.

Кент отметил, что целью его визита в Азербайджан является обеспечение еще большего развития отношений между двумя странами. "США хотят увидеть Азербайджан еще более развитым и процветающим", - сказал он.

Отметим, что накануне в соответствии с планом в порядке ротации группа миротворцев азербайджанской армии была отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".

Миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая двух военных врачей и шести штабных офицеров азербайджанской армии.

(Автор: Ляман Зейналова)

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