Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шекинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Чайгарагоюнлу-Туран-Джаирли-Гозлубулаг-Сарыджа-Гаябашы-Боллудере-Гараторпаг в Шекинском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Чайгарагоюнлу-Туран-Джаирли-Гозлубулаг-Сарыджа-Гаябашы-Боллудере-Гараторпаг, соединяющей восемь населенных пунктов с населением одиннадцать тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 20,08 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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