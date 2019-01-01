Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном мероприятии в воинской части СГБ (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности (СГБ) состоялось мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника.

В мероприятии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев от имени Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева поздравил личный состав воинской части с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, пожелал солдатам и офицерам успехов в такой доблестной и ответственной службе, как защита Родины. Он отметил, что под мудрым руководством главы государства Ильхама Алиева современный независимый Азербайджан, являющийся великим творением общенационального лидера Гейдара Алиева, развивается и укрепляется.

Подчеркнув, что благодаря неутомимым усилиям Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился грандиозных успехов, начальник Службы сказал, что в результате принимаемых нашим государством мер обороноспособность республики, военно-технический потенциал Вооруженных сил неуклонно укрепляются, Азербайджанская армия вошла в число 50 самых мощных армий мира. Мадат Гулиев еще раз заверил Президента Ильхама Алиева, что личный состав Службы государственной безопасности и впредь с высоким профессионализмом, решительно и незамедлительно будет выполнять все приказы и указания Верховного главнокомандующего.

Затем были награждены отличившиеся на службе солдаты воинской части. Кроме того, родителям солдат, добившихся высоких результатов в военной учебе, в том числе родительнице солдата Гейдара Алиева – первой леди Мехрибан Алиевой, были вручены благодарственные письма.

В заключение была показана интересная концертная программа с участием творческого коллектива Центра культуры СГБ и известных мастеров искусств республики.

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