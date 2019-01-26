Али Ахмедов: Оппозиционеры прибегают к инструментам морального террора, когда не могут достичь своих целей

БАКУ /Trend/ - Оппозиционеры прибегают к инструментам морального террора, когда не могут достичь своих целей. Об этом сказал журналистам вице-премьер Али Ахмедов, сообщает в субботу Trend.

"Являясь правящей партией, мы не возражаем против митингов политических партий и организаций и высказывания ими своего мнения. Разрешаются санкционированные митинги, которые и проводятся. Известно и число людей, собирающихся вокруг них, их социальной опоры. Однако, нас беспокоит то, что под видом оппозиционности они служат совершенно другим идеям", - отметил Ахмедов.

Вице-премьер напомнил о президентских выборах, проведенных в апреле 2018 года. "При абсолютной поддержке азербайджанского народа, избирателей, Ильхам Алиев вновь с большинством голосов был избран Президентом Азербайджана. Считаю, что если существовала оппозиция, у которой были другие мнения, то она должна была их выдвинуть. Их появление с какими-то требованиями после выборов, по прошествии неполного года, не соответствует демократическим нормам, и не вмещается в понятие "оппозиционность". Их главная цель - нарушить стабильность, спокойствие в Азербайджане, попытка нанести ущерб нормальному развитию страны", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул, что Азербайджан стремительно развивается, меняется его облик, обновляется инфраструктура. "Азербайджан действительно является одним из наиболее успешных государств среди недавно обретших независимость стран. Во всех международных рейтингах укрепляется позиция Азербайджана. Так в чем же смысл противостоять развитию, ведущемуся в Азербайджане? Считаю, что это действие, направленное против азербайджанского народа и государства. Когда оппозиционеры не добиваются своих целей, они пытаются прибегнуть к инструменту морального террора. И социальные сети тоже они используют в этих целях. Нас это не беспокоит и не пугает. Но с чувством сожаления следует отметить, что они пытаются превратить социальные сети в инструмент морального террора, в инструмент безнравственности, с чем, и связана наша обеспокоенность, и против чего мы возражаем", - отметил Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что в Азербайджане все политические силы должны функционировать в рамках норм политической этики. "Оскорблять или подвергать кого-то моральному террору недопустимо, и мы решительно выступаем против этого. В то же время призываем все политические силы, чтобы они выступали против тех, кто привносит подобный негатив в политическое пространство страны", - сказал Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев, Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.