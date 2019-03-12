Азербайджанская артиллерия заняла огневые позиции (ФОТО/ВИДЕО)

12 марта 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Привлеченные к учениям реактивные артиллерийские дивизионы азербайджанской армии, совершив марш, заняли огневые позиции, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно замыслу учений, реактивные артиллерийские дивизионы, выведенные на резервные огневые позиции, готовятся к выполнению задач по оказанию практической огневой поддержки переходящим в наступление войскам и нанесению огневых ударов по целям условного противника.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны с 11 по 15 марта проходят широкомасштабные учения. В учениях участвуют до 10000 человек личного состава, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска выполняют задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику в нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и на общевойсковых полигонах выполняются боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе практический пуск ракет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зияфет Аскеров: Армения всегда должна пребывать в страхе и находиться под давлением
Политика 15:33
В ходе учений азербайджанская армия передислоцировала боевые авиасредства (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14:05
В ходе учений азербайджанской армии проведена рекогносцировка на местности (ФОТО)
Политика 12:57
Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 12:37
К учениям азербайджанской армии привлечены оперативно-тактические ракетные подразделения (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 10:12
ВС Армении до 30 раз нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:27
Лента новостей
Президент Польши заявил о наращивании военных расходов
Европа 16:04
Georgian Airways проводит акцию протеста у аэропорта Тбилиси
Грузия 16:02
Сегодня немалое число граждан Азербайджана нуждается в трансплантации органов - Ахлиман Амирасланов
Общество 16:01
В Китае задержали женщин, бросавших монеты в сторону двигателя самолета
Китай 16:00
В Азербайджане есть все условия для повышения благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев - депутат
Политика 15:56
Строительная готовность моста между Азербайджаном и Россией составляет 60%
Общество 15:54
В текущем году проложен газопровод протяженностью более 80 км - «Азеригаз»
Энергетика 15:46
Там, где тонули верблюды… Подарок от Иззета Багирова (ФОТО)
Культура 15:40
Главы минэнерго Ирана и России обсудили возможность соединения электросетей
Экономика 15:37