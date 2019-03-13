Министр обороны Азербайджана дал указания обеспечить постоянную боеготовность подразделений (ФОТО/ВИДЕО)

13 марта 2019 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в находящихся на передовой подразделениях, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Министру была доложена оперативная обстановка.

Генерал-полковник Гасанов наблюдал за передовыми позициями противника, дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.
Ознакомившись с условиями в подразделениях, министр принял участие в открытии новой солдатской казармы, осмотрел оружейный склад, столовую, бытовое помещение, душевые кабины и вещевой склад.

Министр также принял участие в открытии нового жилого комплекса, состоящего из служебных объектов.
Ознакомившиись с проделанной работой, генерал-полковник Гасанов особо подчеркнул, что мероприятия, проводимые в сфере улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, будут проводиться и впредь благодаря вниманию и заботе государства.
Министр Закир Гасанов наградил отличившихся на службе военнослужащих, и побеседовал с личным составом за чайным столом.
Затем он встретился с жителями одного из населенных пунктов в прифронтовой зоне, побеседовал с ними об обороне населенных пунктов и обеспечении безопасности населения.

Отметим, что министр обороны осуществляет общее руководство широкомасштабными учениями, проводимыми согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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