Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство больницы в Самухском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по проектированию и строительству Самухской районной центральной больницы.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства Самухской районной центральной больницы, из суммы, указанной в подпункте 1.19.12 "Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", министерству здравоохранения будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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