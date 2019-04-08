Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство больницы в Самухском районе

8 апреля 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по проектированию и строительству Самухской районной центральной больницы.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства Самухской районной центральной больницы, из суммы, указанной в подпункте 1.19.12 "Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", министерству здравоохранения будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шамкирском районе
Политика 16:14
Президент Ильхам Алиев поздравил новоназначенного главу Всемирного банка
Политика 15:51
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили азербайджанский народ по случаю рождения 10-миллионного жителя страны
Политика 6 апреля 11:40
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана
Политика 5 апреля 17:32
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство центров Службы "ASAN" в Баку
Политика 5 апреля 17:26
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должна быть полностью обеспечена прозрачность, и мы добьемся этого
Политика 5 апреля 17:23
Лента новостей
В Баку проведен чемпионат по бумажным самолетикам (ФОТО)
Интересное 17:02
Узбекистан приобретет у испанской компании два электропоезда на десятки миллионов евро
Бизнес 17:01
Азербайджанская инвестиционная компания прогнозирует рост цен на марку нефти Brent
Финансы 16:59
Хакасско-белорусское сотрудничество
Беларусь 16:55
В Азербайджане разрабатывают концепцию национальной кинематографии
Азербайджан 16:53
США и Таиланд проводят совместные военно-морские учения
В мире 16:50
Производитель фундука в Азербайджане увеличил объемы производства на 20 процентов
Бизнес 16:48
Евросоюз призвал к скорейшему запуску прямых межафганских переговоров
В мире 16:46
Начальник Генштаба ВС Азербайджана посетил Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом (ФОТО)
Политика 16:39