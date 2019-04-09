В Страсбурге обсудили ситуацию на оккупированных территориях Азербайджана (ФОТО)

9 апреля 2019 22:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в неполном составе, проходящей в Страсбурге 8-12 апреля, в штаб-квартире ЕС состоялось мероприятие, посвященное ситуации на оккупированных территориях Азербайджана., сообщает Trend.

В мероприятии приняли участие члены ПАСЕ, сотрудники секретариата, представители местной общественности, а также азербайджанской общины.

Со вступительным словом на мероприятии выступил глава делегации Азербайджана в ПАСЕ, председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он напомнил об обязательстве, взятом Азербайджаном и Арменией перед Советом Европы относительно мирного разрешения нагорно-карабаского конфликта, сказал, что проводимая Арменией на оккупированных азербайджанских территориях деятельность противоречит взятому обязательству. Самедов отметил, что эти незаконные шаги нарушают права беженцев, изгнанных с данных территорий.

На мероприятии также выступили заведующий сектором по вопросам защиты прав человека отдела по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Администрации Президента Азербайджана Чингиз Аскеров, профессор по международному праву университета Луис-Гвидо Карли, расположенного в Риме, Наталино Ронзитти, а также председатель правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Рауф Гулиев)

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