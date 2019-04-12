Али Гасанов: Отношения между Азербайджаном и Великобританией служат примером для европейских стран (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Великобританией служат примером для европейских стран.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, выступая на презентации книги «100-летие сотрудничества Азербайджана и Великобритании», сообщает в пятницу Trend.

Помощник Президента отметил, что история сотрудничества, которая охватывает все сфера, начиная от дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией, до экономических, политических и торговых связей, измеряется столетием. «Если речь идет о системных связях, то можно отметить 100-летие этих связей. Однако, связи между Азербайджаном и Великобританией уходят в далекую старину, согласно историческим данным эти связи зафиксированы в летописях примерно 16-17 веков. История свидетельствует о том, что еще королева Великобритании Елизавета Тюдор отправила со своим посланником письмо сефевидскому шаху Тахмасибу. Тем самым были установлены дипломатические и экономические отношения между Британией и Сефевидами», - сказал Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отметил, что в годы Азербайджанской Демократической Республики (АДР) генерал-губернатор Великобритании часто приезжал из Тбилиси в Баку, регулировал дальнейшие политические, экономические отношения с Азербайджаном, и Британия фактически признала АДР: «В последующий период в результате падения АДР были налажены не азербайджано-британские отношения, а отношения между Великобританией и СССР. Период независимости Азербайджана охватывает широкий спектр отношений между двумя странами».

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