Курсанты Высшего военного училища им. Гейдара Алиева выполнили учебные стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

13 апреля 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно учебному плану и программе Высшего военного училища им. Гейдара Алиева на специально оборудованном полигоне продолжается интенсивная подготовка курсантов по всем специальностям, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе учений личный состав сдает зачеты по предметам специальной и боевой подготовки, а также поэтапно выполняет учебные стрельбы из бронетехники, артиллерийских установок и различных видов стрелкового оружия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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