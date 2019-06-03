Асим Моллазаде: Руководство США понимает, что Азербайджан - основной лидер региона (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - уже не региональный, а международно признанный стратегический партнер, принимающий решения. Азербайджан вносит незаменимый вклад в международную безопасность. Проект «Южный газовый коридор», инициатором которого является Президент Ильхам Алиев, обеспечивает энергетическую безопасность Европы и высоко ценится авторитетными странами мира. Это еще раз доказывают два поздравительных письма, направленных в течение пяти дней Президентом США Дональдом Трампом Президенту Ильхаму Алиеву. Дональд Трамп в своем письме дал высокую оценку Азербайджану. Сегодня отношения между США и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне во всех сферах. Президент США высоко ценит вклад Азербайджана в международную безопасность и лидерство Президента Ильхама Алиева в укреплении энергетической безопасности Европы в результате выдвижения инициативы "Южного газового коридора". Соединенные Штаты желают, чтобы это партнерство развивалось и в будущем. Всё это свидетельствует о дальнейшем повышении международного авторитета Президента Азербайджана и Азербайджанского государства.

Депутат парламента Азербайджана и член азербайджано-американской межпарламентской группы дружбы Асим Моллазаде в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend, что отношения между Азербайджаном и США охватывают много направлений. Прежде всего, необходимо отметить сотрудничество в области безопасности.

«В этом направлении Вооруженные силы Азербайджана совместно с США играют исключительную роль в миротворческой операции в Афганистане в рамках антитеррористической коалиции. Сотрудничество между США и Азербайджаном успешно развивается в двустороннем формате и в рамках программ НАТО. Азербайджан благодаря своим логистическим возможностям оказывает поддержку США в области борьбы с терроризмом», - сказал он.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и США в плане широкого экономического сотрудничества, депутат подчеркнул, что проекты, реализуемые Азербайджаном в сфере энергетики, имеют особое значение.

«Азербайджан вложил миллиарды долларов инвестиций в экономику США. Товарооборот между двумя странами также увеличивается из года в год. Энергетический коридор, созданный Азербайджаном, отвечает интересам Соединённых Штатов, и они всегда поддерживают нашу страну в этом направлении. Азербайджан также является надежным партнером в обеспечении энергопродуктами стран Европейского союза и Израиля, которые являются основными союзниками США. Считаю, что это сотрудничество отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и Азербайджана», - сказал он.

Асим Моллазаде добавил, что руководство США понимает, что необходимо еще больше укреплять сотрудничество с Азербайджаном, являющимся основным лидером региона.

(Автор: Ильхама Исабалева)

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