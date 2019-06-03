Асим Моллазаде: Руководство США понимает, что Азербайджан - основной лидер региона (ВИДЕО)

3 июня 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - уже не региональный, а международно признанный стратегический партнер, принимающий решения. Азербайджан вносит незаменимый вклад в международную безопасность. Проект «Южный газовый коридор», инициатором которого является Президент Ильхам Алиев, обеспечивает энергетическую безопасность Европы и высоко ценится авторитетными странами мира. Это еще раз доказывают два поздравительных письма, направленных в течение пяти дней Президентом США Дональдом Трампом Президенту Ильхаму Алиеву. Дональд Трамп в своем письме дал высокую оценку Азербайджану. Сегодня отношения между США и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне во всех сферах. Президент США высоко ценит вклад Азербайджана в международную безопасность и лидерство Президента Ильхама Алиева в укреплении энергетической безопасности Европы в результате выдвижения инициативы "Южного газового коридора". Соединенные Штаты желают, чтобы это партнерство развивалось и в будущем. Всё это свидетельствует о дальнейшем повышении международного авторитета Президента Азербайджана и Азербайджанского государства.

Депутат парламента Азербайджана и член азербайджано-американской межпарламентской группы дружбы Асим Моллазаде в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend, что отношения между Азербайджаном и США охватывают много направлений. Прежде всего, необходимо отметить сотрудничество в области безопасности.

«В этом направлении Вооруженные силы Азербайджана совместно с США играют исключительную роль в миротворческой операции в Афганистане в рамках антитеррористической коалиции. Сотрудничество между США и Азербайджаном успешно развивается в двустороннем формате и в рамках программ НАТО. Азербайджан благодаря своим логистическим возможностям оказывает поддержку США в области борьбы с терроризмом», - сказал он.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и США в плане широкого экономического сотрудничества, депутат подчеркнул, что проекты, реализуемые Азербайджаном в сфере энергетики, имеют особое значение.

«Азербайджан вложил миллиарды долларов инвестиций в экономику США. Товарооборот между двумя странами также увеличивается из года в год. Энергетический коридор, созданный Азербайджаном, отвечает интересам Соединённых Штатов, и они всегда поддерживают нашу страну в этом направлении. Азербайджан также является надежным партнером в обеспечении энергопродуктами стран Европейского союза и Израиля, которые являются основными союзниками США. Считаю, что это сотрудничество отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и Азербайджана», - сказал он.

Асим Моллазаде добавил, что руководство США понимает, что необходимо еще больше укреплять сотрудничество с Азербайджаном, являющимся основным лидером региона.

(Автор: Ильхама Исабалева)

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале АМИ Trend.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Сиднее почтили память жертв Ходжалинской трагедии (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 25 февраля 09:45
Австралия проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере хлопководства
Бизнес 21 февраля 15:19
В Сиднее обсудят сотрудничество с Азербайджаном
Политика 15 февраля 09:37
Пакистанское издание о предстоящих президентских выборах в Азербайджане
Политика 9 апреля 2018 19:24
Асим Моллазаде: Одна из целей участия Азербайджана в Движении неприсоединения - донесение до мира правды о стране
Политика 7 апреля 2018 16:05
Ни одна нация не может жить и существовать в Армении - депутат
Политика 1 апреля 2018 11:40
Лента новостей
Азербайджан нарастил экспорт газа в Турцию на более чем 30%
Энергетика 12:32
Помпео назвал условие для нового соглашения с Ираном по атому
Другие страны 12:25
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем в семь раз
Финансы 12:23
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 278 млн манатов
Финансы 12:17
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 12:13
Процесс выдачи компенсаций по проблемным кредитам реализован на 91,4%
Бизнес 12:01
Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Испании
Другие страны 11:58
Туркменистан объявил тендер по застройке областного центра
Тендеры 11:50
Германия и Сингапур закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 11:49