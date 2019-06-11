Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан

БАКУ / Trend/ - Министр обороны Грузии Леван Изория прибыл в Габалу для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Напомним, что 12 июня в Габале состоится трехсторонняя встреча между Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и Министром обороны Грузии Леваном Изория.

В ходе встречи состоится обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечению безопасности региональных проектов и ряду других вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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