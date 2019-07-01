Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн манатов

1 июля 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое июля текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана собрано средств на более чем 100,742 миллиона манатов, 213 577доллара США, 16 936 евро и 5000 рублей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Напомним, что Фонд помощи ВС был создан в соответствии с указом главы государства от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск сохраняется относительно спокойная обстановка
Нагорно-карабахский конфликт 09:32
Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде в Минске (ФОТО)
Политика 28 июня 11:12
В течение суток на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск было относительно спокойно
Нагорно-карабахский конфликт 28 июня 09:58
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 27 июня 13:34
На линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск сохраняется относительно спокойная обстановка
Нагорно-карабахский конфликт 27 июня 09:54
В штаб-квартире НАТО состоялось мероприятие, посвященное Дню ВС Азербайджана (ФОТО)
Политика 26 июня 16:22
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии увольнения в запас военнослужащих СГБ (ФОТО)
Политика 14:09
Абульфас Гараев: Проведение 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку - знак высокой оценки Азербайджану (ФОТО)
Политика 14:06
Инвестиции в геологоразведку в Казахстане превысят 1,35 млн долларов
Бизнес 13:51
В Узбекистане повышается налог на алкоголь и табак
Бизнес 13:50
КТК-Казахстан закупает арматуру и запчасти
Тендеры 13:50
Организации исламского сотрудничества и Россия укрепляют двусторонние отношения
США 13:50
Неизвестный в Стамбуле взял в заложники работников торгового центра
Турция 13:44
Завтра в Азербайджане будет наблюдаться солнечное затмение
Общество 13:43
В мае Турция и Азербайджан увеличили товарооборот
Бизнес 13:41