Сона Алиева: Сохранение статуса-кво Армении не на пользу

БАКУ /Trend/ - Вашингтонская встреча, проведенная 20 июня между главами МИД Азербайджана и Армении, все еще остается темой для обсуждений, и азербайджанское общество внимательно следит за переговорным процессом.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Сона Алиева.

Депутат отметила, что на Парижской встрече, прошедшей 15 января, министры пришли к соглашению о «подготовке народов к миру», что означало начало конкретных шагов по урегулированию конфликта: «Несмотря на сложный процесс, азербайджанская сторона была готова к принятию мер по этому вопросу, выполнению обязательств по мирному урегулированию конфликта. Но, несмотря на усилия азербайджанской стороны, Армения все еще не заинтересована в том, чтобы идти на конструктивные переговоры, и в мирном урегулировании конфликта, при том, что согласно договоренности, достигнутой в Душанбе, стороны должны были обеспечивать стабильность на линии соприкосновения войск. Вопреки этому, накануне Вашингтонской встречи, в результате провокации армян на линии соприкосновения войск, погиб азербайджанский офицер, затем 9 июня шехидом стал еще один азербайджанский военнослужащий, более того, армянская сторона еще и наградила медалью виновника этого преступления. ВС Армении стали проводить широкомасштабные военные учения на оккупированных азербайджанских территориях. Параллельно была сделана безуспешная попытка нападения на авиасредства Азербайджана, которые осуществляли учебные полеты в Физулинском направлении. Кроме того, обращение премьера Армении Николы Пашиняна «война еще не закончена» за день до Вашингтонской встречи дает основание говорить, что Пашинян пытается ввести в заблуждение международные организации. В то же время, прибегая к провокациям, проводит политику эскалации и срыва переговорного процесса».

Алиева сказала, что Армения, которые давно уже не соблюдает нормы и принципы международного права, не признает резолюции ООН, документы других международных организаций и призывы к миру: «В любом случае, армянская сторона должна понять, что сохранение статуса-кво ей не на пользу, потому что время работает против Армении. Азербайджан наращивает свою политическую и экономическую мощь. В Армении же царит внутренняя напряженность и политическая нестабильность. Необдуманные решения все больше обостряют отношения между вымышленным режимом Нагорного Карабаха и действующей властью», - отметила она.

В заключение депутат добавила, что позиция азербайджанской стороны остается неизменной конфликт, во что бы то ни стало, мирным ли, военным ли путем, но должен быть решен с условием обеспечения территориальной целостности Азербайджана

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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