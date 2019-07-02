СЕ: Азербайджан и Совет Европы наладили плодотворное сотрудничество в судебно-правовой сфере

БАКУ /Trend/ - Совет Европы (СЕ) и Азербайджан наладили плодотворное сотрудничество в судебно-правовой сфере.

Об этом на презентации нового проекта СЕ «Повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане» сказала глава Департамента юстиции и правового сотрудничества СЕ Ханна Юнкер, сообщает во вторник Trend.

Глава Департамента добавила, что проект будет служить развитию сотрудничества между сторонами: «СЕ осуществляет продолжительное сотрудничество с различными структурами Азербайджана в этом направлении, в том числе, с минюстом. Азербайджан достиг больших успехов в сфере совершенствования судебной системы».

Юнкер отметила, что новый проект послужит повышению эффективности судебной системы.

Глава Департамента выразила признательность Азербайджану за плодотворное сотрудничество.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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