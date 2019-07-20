Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии (версия 2)

20 июля 2019 16:01 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю бельгийцев Филиппу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и всех бельгийцев с национальным праздником Бельгии.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Бельгии – постоянного мира и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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