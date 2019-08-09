Обнаружены фрагменты потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана

9 августа 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вечером восьмого августа было установлено место падения в Каспийском море самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего ранее крушение во время ночного учебно-тренировочного полета, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых соответствующими госструктурами и службами, а также привлеченными к поискам турецкими специалистами, некоторые фрагменты самолета были извлечены из воды.

Ведется подготовка к подъему с морского дня основной части самолета.

(Текст: Турал Гараджаев)

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