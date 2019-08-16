В Каспии обнаружены обломки потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана

16 августа 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнаружены обломки самолета ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение 24 июля.

Как сообщает в пятницу Trend, информация об этом была опубликована на странице министерства национальной обороны Турции в соцсети Twitter.

Отмечается, что обломки самолета найдены специалистами по подводному поиску и спасению ВМС Турции, поиски пилота - полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева и "черного ящика" продолжаются.

Напомним, что 24 июля в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась.

По предварительной версии, истребитель упал в Каспийское море.

Созданная по поручению министра обороны Азербайджана комиссия расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа, проводятся следственные действия.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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