Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 102 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На первое сентября текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджана собрано средств на более чем 102,5 миллиона манатов, 213,577 тысячи долларов США, 17,266 тысячи евро и пять тысяч рублей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны .

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.