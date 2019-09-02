Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 102 млн манатов

2 сентября 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На первое сентября текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджана собрано средств на более чем 102,5 миллиона манатов, 213,577 тысячи долларов США, 17,266 тысячи евро и пять тысяч рублей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны .

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.

Фонд создан в целях обеспечения развития ВС на уровне современных требований, укрепления материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Он формируется за счет добровольных взносов физических и юридических лиц, действующих в Азербайджане, и других поступлений, не запрещенных законодательством страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Начинаются совместные летно-тактические учения “TurAz Qartalı-2019”
Политика 10:59
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Проведено культурно-массовое мероприятие для участников учений “Eternity-2019” (ФОТО)
Политика 1 сентября 18:18
В Отдельной общевойсковой армии проведено первенство по ориентированию (ВИДЕО, ФОТО)
Политика 1 сентября 14:56
Министр: Достижение высокого уровня боевой подготовки - одна из важнейших задач азербайджанской армии (ФОТО)
Политика 31 августа 13:42
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 31 августа 10:17
Лента новостей
ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года
Китай 11:18
Гянджинский алюминиевый завод расширит ассортимент продукции
Бизнес 11:16
Еще один азербайджанский проект выдвинут в новый список проектов ЕС, представляющих общий интерес (Эксклюзив)
Энергетика 11:12
Сегодня будет ограничено газоснабжение в одном из районов Баку
Общество 11:12
Минэнерго Хорватии: Проектная компания IAP будет создана к концу 2019 года (Эксклюзив)
Энергетика 11:00
Начинаются совместные летно-тактические учения “TurAz Qartalı-2019”
Политика 10:59
Сегодня завершается регистрация абитуриентов на вакантные плановые места в вузах Азербайджана
Общество 10:54
В Новой Зеландии 35 человек получили обвинения за публикацию видео терактов в мечетях
Другие страны 10:49
Сегодня в Азербайджане завершается выбор специальностей в колледжи
Общество 10:47