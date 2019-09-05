Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Зампред парламентского комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сахиба Гафарова 5-7 сентября будет находиться во Франции для участия в заседаниях комитетов по вынужденным переселенцам и миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает в четверг Trend.

На заседании, которое пройдет в Париже, состоится обмен мнениями по вопросам, связанным с проблемами убежища мигрантов, а также потерявшихся во время депортации детей, результатам Brexit для мигрантов, задачам негосударственных организаций, занимающихся правами беженцев и мигрантов, международной защитой вынужденных переселенцев и др.

Гафарова выразит свое отношение к вопросам, обсуждаемым на заседании.

В рамках заседания азербайджанский депутат проведет слушания по подготовленной ею теме «Необходимость опекунства над сиротами мигрантам».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.