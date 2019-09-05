Продолжаются совместные учения “TurAz Qartalı-2019” (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Продолжаются полеты военной авиации Азербайджана и Турции на совместных летно-тактических учениях “TurAz Qartalı-2019”.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

Отметим, что в соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией второго сентября начались совместные учения “TurAz Qartalı-2019” с участием военно-воздушных сил двух стран.

В учениях принимает участие до 30 авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 Kasa, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, Sikorsky UH-70, CH-47 Chinook и ATAK/AH-1W.

В ходе учений будут выполняться задания по планированию взаимодействия средств ВВС Азербайджана, ВВС, ВМС и сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с воздуха, а также другие задачи.

Учения продлятся до 16 сентября.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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