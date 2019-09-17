В правящей партии Азербайджана прошла встреча с победителями конкурса по случаю дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)

17 сентября 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня состоялась встреча с победителями конкурса, проведенного правящей партией "Ени Азербайджан" (ПЕА) в связи с днем рождения Гейдара Алиева.

Как передает во вторник Trend, в мероприятии приняли участие вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, председатель комитета по общественным объединениями и религиозным структурам Милли Меджлиса (парламента), заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами, заместитель исполнительного секретаря ПЕА Мубариз Гурбанлы.

Открыв мероприятие вступительным словом, Али Ахмедов рассказал о внимании и заботе Гейдара Алиева к молодежи и студентам.

Он сообщил, что уже 15 лет как в Азербайджане проводится конкурс школьников в связи с днем рождения Гейдара Алиева.

"ПЕА приняла решение о назначении им стипендий когда они поступят в вузы. Собравшиеся сегодня тут являются студентами второго курса и выше. Целью нашей встречи является поинтересоваться процессом их обучения", - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В правящей партии Азербайджана прошла встреча с победителями конкурса по случаю дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В правящей партии Азербайджана прошла встреча с победителями конкурса по случаю дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В правящей партии Азербайджана прошла встреча с победителями конкурса по случаю дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В правящей партии Азербайджана прошла встреча с победителями конкурса по случаю дня рождения Гейдара Алиева (ФОТО)
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