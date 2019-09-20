Новруз Мамедов: «Контракт века» стал важной гарантией государственной независимости (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Глобальный проект «Контракт века» еще раз продемонстрировал всему миру стремление Азербайджана как суверенного государства стать хозяином своих природных ресурсов, защитить свои национальные, экономические и стратегические интересы, стал важной гарантией государственной независимости.

Об этом в пятницу написал на своей странице в Twitter в связи с 25-летием «Контракта века» премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, сообщает Trend.

"Контракт, подписанный 25 лет назад между независимым Азербайджаном и ведущими мировыми нефтяными компаниями, был назван «Контрактом века» именно благодаря своей исторической, политической и международной значимости", - отмечает Новруз Мамедов.

"Контракт века" явился большим вкладом и гарантией только обретшего независимость молодого азербайджанского государства под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева в вечность, стабильность государственности, продолжительное развитие, международное сотрудничество, глобальную и региональную безопасность республики. В свершении этого исторического события решающую роль сыграли политико-дипломатический профессионализм великого лидера Гейдара Алиева, его мощная воля как личности и сильного руководителя, пишет Новруз Мамедов.

Великий лидер смог убедить мир, что независимый Азербайджан готов к стратегическому сотрудничеству. Благодаря великому лидеру, с использованием возможностей этого стратегического сотрудничества, молодое государство получило большие возможности по обеспечению дальнейшего развития экономики. Этим контрактом была заложена основа нефтяной стратегии независимого государства, пишет Новруз Мамедов.

Он подчеркнул, что являющийся инициатором контракта независимый Азербайджан внес свой вклад в международное сотрудничество и региональную безопасность.

По словам Новруза Мамедова, 25-летнее успешное сотрудничество еще раз показало, что азербайджанский народ, создавший 100 лет назад на Востоке первую демократическую республику, впервые предоставивший женщинам избирательное право, создавший неповторимые образцы культуры, является надежным партнером, и продолжение совместной реализации с партнерами этого проекта глобального значения необходимо.

Он отметил, что благодаря дальновидной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева срок этого контракта, принесшего стране исключительный успех, был продлен до середины XXI века. "За 25 лет, прошедшие с подписания «Контракта века», Азербайджан и его нефтегазовая промышленность прошли равный столетию путь развития. Уверен, что независимый Азербайджан достойно продолжит этот путь!» - пишет Новруз Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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