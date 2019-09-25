На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)

25 сентября 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках учений «Кавказский Орел - 2019», которые проходят в Баку в соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, силы специального назначения выполнили специальные огневые упражнения из автоматов, пистолетов, снайперских винтовок, а также гранатомётов одноразового применения, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе стрельб, проводимых в составе смешанных огневых групп, спецназовцы, продемонстрировав высокий профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
  • На учениях «Кавказский Орел - 2019» выполнены специальные огневые упражнения (ФОТО/ВИДЕО)
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