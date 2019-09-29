Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 сентября в рамках второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии была организована концертная программа.
На концерте выступили Таллинский хор мальчиков и немецкий ансамбль Horizonte.
Среди зрителей концерта была также вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.
На концерте прозвучали произведения известных композиторов Кириллуса Креэка, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Владимира Вавилова и других.
Вечер классической музыки вызвал у зрителей большой интерес.
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