Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)

29 сентября 2019 00:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 28 сентября в рамках второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии была организована концертная программа.

На концерте выступили Таллинский хор мальчиков и немецкий ансамбль Horizonte.

Среди зрителей концерта была также вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На концерте прозвучали произведения известных композиторов Кириллуса Креэка, Георга Фридриха Генделя, Вольфганга Амадея Моцарта, Владимира Вавилова и других.

Вечер классической музыки вызвал у зрителей большой интерес.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концертной программе в Зале камерной и органной музыки в рамках фестиваля Насими (ФОТО)
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